気象庁22日午前8時33分ごろ、岩手県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は岩手県沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.2と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝宮古五月（岩手）▽震度2＝宮古、釜石中妻、山田大沢（岩手）など▽震度1＝八戸（青森）盛岡（岩手）気仙沼唐桑（宮城）など