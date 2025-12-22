お笑いコンビ「スリムクラブ」の内間政成（49）が20日、相方真栄田賢のX（旧ツイッター）のショート動画でおなじ吉本興業所属の後輩芸人である「霜降り明星」の粗品（32）に「最近、大丈夫？ちょっと心配になって。なんか、頑張っているというか、後に引けないのかなと思って…」などと呼び掛けた。【写真】ケンコバ4年前の“予言”が大バズり！粗品「THE W」酷評審査で浮上した「お笑い界は破滅する」論粗品は13日放送の日