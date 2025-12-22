【私の人生を変えた一曲】「SIAM SHADE」DAITAがメンバー4人を提訴報道…人気バンドを巡る金銭問題と、「GLAY」は別格のワケ堤博明さん（作曲家・ギタリスト／40歳）◇◇◇今春まで放送されたNHK連続テレビ小説「おむすび」（橋本環奈主演）はB'zのテーマ曲が話題になったが、ドラマを彩る劇伴も好評だった。その音楽を担当したのが作曲家でギタリストの堤博明さん。国立音楽大学在学中からの仲間とのユニット「