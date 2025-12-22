「長歎一聲 先弔日本（大きく長く嘆息し、前もって日本を弔う）」安重根義士（1879〜1910）が殉国直前、中国・旅順刑務所で日本人の高位幹部に残した遺墨『長歎一聲 先弔日本』が、115年ぶりに韓国で初公開された。京畿道（キョンギド）博物館が、この遺墨を含む関連遺物・資料31点を紹介する特別展「東洋志士 安重根、統一が独立だ」を通じてだ。幅41．5センチ、長さ135．5センチの絹布に書かれた遺墨左下の手決欄（署名する場所