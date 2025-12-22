株式会社ロッテが、ビックリマン悪魔VS天使シリーズの40周年記念として生成AIサービス「ビックリマンAI名刺メーカー」を12月16日から40日間限定で提供しています。実際に名刺として購入可能ビックリマンAI名刺メーカーは、自分の顔写真をアップロードすると生成AIがビックリマンの世界観にあった形に変換してくれるというもの。変換した画像はビックリマン公式キャラクターと一緒に配置することができ、一枚の名刺デザインとして生