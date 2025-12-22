一部運転再開したJR八戸線の列車に乗り込む人＝22日午前、岩手県久慈市青森県で8日に震度6強を観測した地震の影響により、全区間で運休していたJR八戸線は22日、鮫（同県八戸市）―久慈（岩手県久慈市）間で運転を再開した。30日の全線再開を目指し、JR東日本が復旧作業を続けている。始発列車が午前6時前、通学客ら十数人を乗せて久慈駅を出発。久慈市から八戸市の高校に通う3年の碁石栞南さん（18）は「（運休している間は）