財務省の三村淳財務官は22日、省内で記者団の取材に応じ、足元の円安ドル高傾向について、特に先週の日銀の金融政策決定会合後に「一方向で急激な動きが見られて憂慮している。行き過ぎた動きには適切な対応を取る」と語った。