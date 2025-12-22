もがみ型の12番艦は岡山県の河川名防衛省は2025年12月22日（月）、三菱重工長崎造船所（長崎県長崎市）において、新型護衛艦「よしい」の命名式および進水式を実施しました。【小泉防衛大臣いた！】これが護衛艦「よしい」の進水式です（写真で見る）「よしい」は、もがみ型護衛艦の12番艦として2024年7月に起工、建造されていた船で、艦名は岡山県の東部を流れる「吉井川」に由来します。旧日本海軍、海上自衛隊ともに、その名