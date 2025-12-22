日本フードサービス協会は12月4日、帝国ホテル東京で「JF忘年会」を開催した。JF会員各社のトップや賛助メーカー関係者などが多数出席。今年を振り返り、懇親を深めた。あいさつした久志本京子JF会長（アールディーシー会長）は「株高で日本の景気は緩やかに回復傾向にあるが、外食産業は深刻な人手不足とエネルギー・原材料費の上昇で厳しい環境が続いており、消費者の節約志向も強まっている。以前は特別な日の楽しみであっ