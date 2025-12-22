山形県は19日、山形沿岸の高潮浸水想定区域を新たに指定したと発表しました。これは、2021年の水防法改正で高潮浸水想定区域の指定対象がすべての海岸に拡大されたことを受けたものです。 【写真を見る】高潮時の浸水区域と浸水継続時間の想定をアップデート今後市町村のハザードマップに反映・周知（山形県） 高潮浸水想定区域は、想定できる最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に、浸水が予測される区域を地