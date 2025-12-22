きょうの東京株式市場で日経平均株価は、一時、900円以上値上がりし、5万円の大台を回復しました。先週末のニューヨーク市場ではAI・半導体市場をめぐる不透明感が和らいだことで主要な指数がそろって値上がりしました。これを受け、東京市場でも幅広い銘柄に買い注文が出ています。また、円相場が1ドル=157円台半ばと、円安が進行していることも株価の上昇要因となっています。