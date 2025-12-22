子どものスマホ利用時間はどの程度が適切なのか。日本デジタルデトックス・ジャパン理事の森下彰大氏さんは「東北大学の川島隆太教授の研究で、スマホの利用時間が長くなると、勉強していても成績は下がってしまうことがわかった」という――。※本稿は、森下彰大『戦略的暇人生を変える「新しい休み方」』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_