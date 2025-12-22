女優・タレントの渋谷凪咲（29歳）が、12月20日に放送されたラジオ番組「渋谷凪咲と雨やどりラジオ」（TBSラジオ）に出演。アイドルと女優で変化したセールスポイントについて語った。渋谷凪咲と同じ年齢のリスナーから、「自らのセールスポイントに変化はありますか？」という質問が寄せられ、渋谷は「アイドルの時は、アイドルって本当にたくさんのメンバーがいる中でも埋もれないように、個性をすごく大事にして、どこにいても