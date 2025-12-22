女優・のん（32歳）が、1月7日放送開始予定の連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」公式SNSで、監督の極楽とんぼ・加藤浩次について「かっこいい」「すごい素敵だなと思いました」と語った。連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（中京テレビ・日本テレビ系）に出演するのんが、番組の公式SNSで、監督の極楽とんぼ・加藤浩次について「かっこいい。かっこいいですよね。初めてお会いしたんですけれど、今回のこの作品で。すご