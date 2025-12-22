グウィネス・パルトロウ（53歳）は、自身が出演した映画作品の批評を避けるようにしているという。ロサンゼルス・タイムズ紙主催の座談会「The Envelope 2025 Oscar Actresses Roundtable」で、ジェニファー・ロペス、エミリー・ブラント、テッサ・トンプソン、エル・ファニング、シドニー・スウィーニーと同席したグウィネスはこう語った。「私は自分のことに関する記事は絶対に読まないようにしている。全く。一切ね」そしてジェ