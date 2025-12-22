キーラ・ナイトレイは、2003年公開のクリスマス定番ラブコメ「ラブ・アクチュアリー」を一度しか見たことがないそうだ。同作でジュリエットを演じたキーラは、スクリーンの自分を見ると変な気分になるという。ポッドキャスト「ディッシュ・フロム・ウェイトローズ」でキーラはこう明かす。「自分が出演しているものは1度しか見ない。自分を見るのは変な感じだから」リチャード・カーティス監督の同作にまつわるエピソードについて