みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。いよいよ乾燥が激しい冬がやってきました。ということは、あの地味にイライラとストレスがかかる静電気と向き合わなくてはいけませんね……。今回は、今年こそ快適な冬を過ごしたい！ 冬の静電気対策についてご紹介いたします。◆そもそも静電気ってどうして生まれるの？私たち人体を含めた全ての物体には、プラスとマイナスの電気を