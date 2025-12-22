『スタンド・バイ・ミー』や『恋人たちの予感』など数々の名作を生み出したロブ・ライナー（78）監督とミシェル・シンガー・ライナー夫人（68）が12月14日（日）、ロサンゼルスの自宅で遺体で発見された。その後、夫妻の次男ニック・ライナーが、両親を刺殺した罪で逮捕、訴追された。次男は10代の頃から薬物などの問題を抱え、事件前日にはクリスマスパーティーでライナー監督と激しく口論する姿が目撃されていた。◆死因は「鋭器