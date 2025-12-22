東京Ｖは１９日、主将ＭＦ森田晃樹（２５）と契約更新したことを発表した。城福浩監督の続投も同時に発表された中、下部組織から東京Ｖ一筋でプレーし、２３年からは主将を務めるなど、チームの大黒柱とも言える存在も残留が正式に決定。副主将のＤＦ谷口栄斗はＪ１川崎への移籍が発表されたが、谷口と同様に他クラブからのオファーも絶えない中で来季も残留することを決断した森田は、クラブを通して「２０２６年も東京ヴェル