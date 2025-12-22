弁当やオードブルの販売を手がける新潟市東区の彩花が新潟地裁へ自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店などによると、1994年12月に創業し、2000年2月に法人改組された彩花は、「ごはんの神様」の店名で持ち帰り弁当を販売し、手ごろな価格で味わえる海鮮丼や魚介弁当、日替わり弁当を販売していたほか、新潟駅構内の売店や大学病院・県立病