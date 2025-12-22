21日午後5時すぎ、新潟市中央区日の出のアパート・高橋荘から出火しました。1世帯約２０平方メートルを焼き火は午後6時40分頃に消し止められましたが、この火事で火元に住む無職 佐藤友子さん（74）が病院で死亡が確認されました。火事は近くに住む人が「窓から火が見えます」と消防と警察に通報しました。アパートはメゾネットタイプの造りで合計4世帯が入居可能でしたが、現在は佐藤さん世帯以外は住んでいな