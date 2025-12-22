週明け２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（４万９５０７円２１銭）に比べて１０００円超上昇した。５万５００円台を推移している。取引時間中としては１６日以来、４営業日ぶりに５万円台を回復した。