東京Ｖは１９日、城福浩監督（６４）と主将ＭＦ森田晃樹（２５）と契約を更新することで合意したと同時に発表した。城福監督は２２年６月に東京Ｖの監督に就任し、２３年に１６年ぶりのＪ１へ導き、Ｊ１復帰初年度の昨季は６位と大躍進。今季は長期離脱者や夏場に主力が複数移籍するなど残留争いを強いられたが、リーグ２番目の１７試合の無失点試合を記録するなど強固な守備を基盤とした戦いで接戦を制し、３試合を残して残留