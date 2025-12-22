テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、ホワイトソックスが２１日（日本時間２２日）にヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手との２年契約を発表したことを報じた。総額３４００万ドル（約５４億円）で２年後にフリーエージェント（ＦＡ）となる。また背番号はヤクルト時代の「５５」ではなく「５」を着用することも発表された。コメンテ