令和の子どもたちは、スマホやゲームによって睡眠不足が深刻化している。眠くて保健室に「仮眠」に行く小学生までいるという。しかし問題は、授業中の集中力の低下だけではない。睡眠不足のまま登校すると、思いもよらない危険が生まれることがあるのだ。実際に教室で起こったトラブルとは？※本稿は、作家の石井光太『傷つけ合う子どもたち 大人の知らない、加害と被害』（CEメディアハウス）の一部を抜粋・編集したものです。国