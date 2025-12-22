プレミアムドッグフードメーカー「POCHI」は、季節限定の「クリスマスデリ」を2025年12月5日から販売中。ケーキやおやつ、肉料理など全8種類をそろえ、素材にもこだわって手作りされた華やかなラインナップだ。一つひとつが見た目にも楽しく愛犬との特別なクリスマスディナーを演出する。商品はすべて季節限定品で、デリ商品はクール便(冷凍)にて配送される。【写真】クリスマス気分を盛り上げるPOCHIの季節限定「クリスマスクッキ