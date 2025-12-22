東京Vの城福浩監督（64）の来季続投が正式決定した。22年6月に当時J2だった東京Vの監督に就任、16年ぶりにJ1に昇格した24年は5位、今季も11勝10分け17敗で17位だったが、3試合残してJ1残留を決めていた。城福監督はクラブを通して「引き続きヴェルディの指揮を取れることを嬉しく思います。様々な難局を乗り越えながら成長していくことができれば選手・チームの可能性は無限大だと思っています。J1リーグに居られるからこそ