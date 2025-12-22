ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指した村上宗隆が22日、「報道にもありました通りこの度シカゴホワイトソックスと契約させていただく形となりました」と、シカゴ・ホワイトソックス移籍を自身のインスタグラムで報告した。「野球を始めた頃から僕に携わっていただき、指導していただいたたくさんの方々に感謝しています」と綴り、「そして何より天国にいる衣笠会長、ようやくスタートラインに立て