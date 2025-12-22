「モノトーンでまとめるとどうしても地味に見えてしまう…」そんな悩みを払拭してくれそうなのがシルエットや素材感で魅せる【GU（ジーユー）】のアウターたち。着るだけでバランスよく決まって、大人っぽく見えるデザインがそろっています。今回は40・50代の普段コーデをさりげなく格上げしてくれそうな頼れる一着を、店舗スタッフの参考コーデとともにご紹介します。 シルエットで差がつく