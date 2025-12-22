幼い頃、母親の兄妹に対する愛情の大きな差がずっと気がかりでしたが、大人になり子供が誕生してからはそれがより確信に！？ 今回は筆者の知人が体験した母親から受けた差別のエピソードをご紹介します。 縮まらない兄との差！！ 愛情ある？ 母親からの差別