クリスマス間近に持参する手土産に悩んだら【シャトレーゼ】を覗いてみて。店頭には、クリスマスパッケージが目を引くお菓子がお目見え中です。そのなかから今回は、子どもっぽさは控えめの上品なパッケージデザインのクリスマスお菓子をご紹介します。 上品デザインバッグ型パッケージ 「オシャレなパッケージにトキメキました」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介するの