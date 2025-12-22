国内最高峰の自動車レースの１つ「スーパーフォーミュラ」を主戦場に活躍する女性レーサー・Ｊｕｊｕ（野田樹潤、１９）＝トリプルツリー＝がスポーツ報知のインタビューに応じた。元Ｆ１ドライバーの野田英樹さん（５６）を父に持ち、幼少期から注目を集めた次世代を担う若き女性レーサーの素顔に迫った。（取材・構成＝岡島智哉）２４年に日本人女性初、かつ史上最年少の１８歳で国内最高峰のレース・スーパーフォーミュラ