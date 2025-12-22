◆プロボクシング▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ（１２月２７日サウジアラビア・リヤド、モハメド・アブドゥー・アリーナ）プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が２１日、サウジアラビア・リヤドの「マイク・タイソン・ボクシング・クラブ」で現地での練習を開始