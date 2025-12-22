モナコの日本代表ＭＦ南野拓実が、フランス杯のオセール戦で左膝とみられる負傷により、前半３６分に途中交代した。担架でピッチを去る際には、両手で顔を覆い、深刻な負傷の可能性が浮上。フランスメディアによると、試合後にモナコのポコニョーリ監督は「十字靱帯（じんたい）の負傷かどうかはわかりません。深刻ではないことを願っていますが、最初の診断ではあまりポジティブではなかった」と明かし、前十字靱帯（じんたい）