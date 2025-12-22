SCTV MID ENJINが、中京テレビで放送されたドラマ『ライブマニア』を縦型ショートドラマ化。2025年12月25日（木）正午より、バーティカルシアターアプリ「smash.」にて配信がスタートします。 CTV MID ENJIN ドラマ『ライブマニア』  配信開始日：2025年12月25日(木)正午〜配信プラットフォーム：smash.キャスト：渡辺隆(錦鯉)、米倉れいあ、植村颯太、3markets[ ]、メとメ、ゴンダショウタロウ(kurage)、ヤングス