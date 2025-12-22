日本生命が来年度、全国の営業職員およそ4万人に対して6パーセントを超える賃上げを実施する方向で検討していることがわかりました。【映像】日本生命保険相互会社周辺の様子営業職員の賃上げは4年連続で、人件費の総額ベースで100億円以上を拠出します。6パーセント以上の賃上げを検討していて、今年を超える水準になるとしています。全国的に深刻な人手不足や物価高が続く中、人への投資を継続することで営業職員を確保