「老いること」を過剰にマイナスに捉えていないだろうか。体力は落ち、できないことも増えていく…。そんな常識に対し、生物学者・池田清彦氏は『「老いる」とは、「今」を楽しむ特権を得ることだ』と異を唱える。どうすれば幸せに老いていくことができるのか？その本質を教えてもらった。※本記事は、池田清彦氏著『老いと死の流儀』（扶桑社新書）をもとに再構成したものです◆「老いる」とは「今」を楽しむ特権を得ること