南アフリカの最大都市ヨハネスブルク近郊で銃撃事件があり、少なくとも9人が死亡しました。【映像】現場周辺の様子現地警察によりますと、21日午前1時ごろ、ヨハネスブルク南西にあるベッカーズダールの飲食店に12人の集団が車で乗りつけ、客に向かって銃を乱射しました。容疑者らは現場から逃走する際も無差別に銃撃を続け、店の客や通行人ら合わせて9人が死亡、10人がけがをしました。現地メディアによりますと、事件の