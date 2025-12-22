9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、22日発売の『美的』2月号（小学館）で発表され、“今年最も輝いている人”に贈られる「ベストビューティ」賞の男性部門「美的ベストビューティマン」を受賞した。2022年、2023年に続き3度目の受賞で、ベストビューティマン初の殿堂入りという快挙を達成した。受賞を記念して、渡辺が同号SPECIAL EDITIONの表紙に登場する。【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太