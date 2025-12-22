乱用者の異様な動きから「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」の蔓延（まんえん）が懸念されている。今年５月に規制が開始されて以降、沖縄県を中心に各地で若者らの摘発が相次ぎ、同県では密売組織のトップ、大分県では密輸グループが逮捕された。依存性が高く、過剰摂取で死亡するリスクもあるとされ、捜査当局は警戒を強めている。（横山潤、山口覚智）「記憶が飛ぶ」「吸い過ぎると何も考えられなくなり、記