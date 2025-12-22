フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。透き通るような白のワンピース姿を披露した。「汐留TV載せられていなかった衣装＠wildlily_daikanyama白いクラシカルなワンピース来年は髪の毛短くしたいなぁ」などとつづり、白ワンピ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「美しい」「素敵です」「めっちゃ綺麗」「可愛すぎる」「パッと見看護師さんに見えました