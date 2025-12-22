バルセロナは、アンドレアス・クリステンセンが20日(現地時間)に行われたトレーニングで左膝を負傷したとクラブの公式サイトで発表した。発表によれば、クリステンセンはトレーニング中に左膝を捻ってしまい、前十字靱帯を部分断裂。手術は行わず、保存治療を選択するという。復帰の時期については明かされていないが、『Mundo Deportivo』など複数のスペインメディアは3カ月程度の離脱となるだろうと伝えている。クリステンセンは