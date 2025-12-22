ゲームやSNSに夢中でなかなか勉強しない子どもは、どうやったら自主的に机に向かってくれるようになるのか。ベストセラー作家が、子どもが自走する勉強との向き合い方を解説する。※本稿は、精神科医の樺沢紫苑『勉強脳』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです。「頭が良い」は結果にすぎない成績の良し悪しを決める最大の要因は何だと思いますか？頭が良いかどうか？違います！「頭が良い」という表現、私は大嫌