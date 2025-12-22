自宅の地下室を貸し出したり、生活空間をハウススタジオとして開放したりと、暮らしながら多用途に活用されている、アートディレクターの駒井美智子（こまい・みちこ）さんの住まい。リノベーションによって空間の魅力を引き出し、人との交流を積極的に楽しんでいます。外との関わりを柔軟に取り入れるそのスタイルは、住まいの可能性を感じさせます。築約30年、地下アトリエ付きの個性派中古住宅を購入可能な限り既存壁を取り払う