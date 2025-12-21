女優の原菜乃華が、メイクアップブランド『キャンメイク』の新イメージモデルに就任した。原さんが出演する新テレビCM『恋する街かど 篇』が2026年1月1日から全国で放映される。 新CMは「恋」をテーマに、イルミネーションが輝く街角で大好きな彼を待つ原さんの表情を描く。待ち合わせに遅れるという連絡に寂しげな表情を見せるが、「パウダーチークス」の新色を使い、“私史上いちばんかわいい私”で彼を迎えるというログインして