スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」も、ホワイトソックスが村上宗隆内野手（25）と結んだ契約は、球団にとって“大当たり”となる可能性があると報じている。村上は圧倒的なパワーを誇る打者だ。2025年のNPBでは、肘の手術から復帰後、56試合・224打席という限られた出場ながら22本塁打を放った。この本数は、同年にホワイトソックスでチーム最多本塁打を記録したレニン・ソーサと同じである。村上はエリート級の打球初