言葉の並びに隠された共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見難しそうですが、落ち着いて考えるとスッと答えが見えてくる問題です。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなは何でしょうか？□□えんりょ□□□□じょうせん□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：こう正解は「こう」でした。▼解説それぞれの言葉に「こう」を入れると、正しい日本語になります。こうえん（公園、公演など）りょこう（旅行