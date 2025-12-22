今季までヤクルトで監督を務めた郄津臣吾氏が22日、自身のインスタグラムを更新。この日、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指した村上宗隆のホワイトソックス移籍が発表された。これを受けて高津氏は自身のインスタグラムで「嬉しいなぁ…応援行かなきゃなぁ…とデカいのかましたれ！」とエールを送った。村上は17年ドラフト1位でヤクルトに入団。2年目の19年に全143試合に出場して、36本塁打、96打点