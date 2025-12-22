１０月に開催された愛媛県の新居浜太鼓祭りで太鼓台を別の太鼓台にぶつける危険行為が発生した問題を巡り、当事者の中須賀太鼓台、大江太鼓台の責任者らが共同で、経緯や主張を記した文書を作成したことがわかった。双方が一部で非を認めつつ、相手側に責任があると指摘する内容で、両太鼓台が所属する川西地区太鼓台運営協議会は近く、処分を決める。文書は同協議会に提出するため、両太鼓台の自治会長と責任者の計４人が事実