【本日の見通し】円安基調継続へ ドル円は先週末の海外市場で１５７円台後半まで上昇。日銀金融政策決定会合の植田日銀総裁会見で利上げについての時期など具体的な言及がなく、円売りが広がった。今週はクリスマスウィークで海外勢を中心に取引参加者が年間で最も少なくなる時期だけに、ここからの上値追いには慎重になる可能性が高いが、地合いは堅調なものとなりそう。 ドル円は１５７円台を中心に上